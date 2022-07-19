Россия за сутки выпустила по Сумской области более 150 мин и снарядов, повреждены 16 домов 19 июля, 02:34 Повреждение в Сумской области после обстрелов оккупантов (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки российские войска выпустили более 150 мин и снарядов.



За сутки россияне обстреливали Глуховскую, Шалыгинскую, Белопольскую, Хотиньскую, Миропольскую, Эсманскую общины.



«За день враг выпустил более 150 мин и снарядов. Били из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Также россияне открывали огонь из пулеметов и гранатометов», — сообщил Живицкий.

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В результате обстрелов есть существенные повреждения и раненные. Живицкий сообщил, что оккупанты повредили 16 частных домов, хозяйственные постройки, транспорт и ранили двух человек.

Ранее сообщалось, что утром в понедельник, 18 июля, российские оккупанты обстреляли Сумскую область. Под огонь попали четыре громады.

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