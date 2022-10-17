Россияне выпустили 20 ракет по Сумской области и использовала РСЗО 17 октября, 03:29 Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки россияне обстреляли три громады области.

Великописаревскую громаду 5 раз обстреляли из Градов и минометов. Кроме того, два вертолета выпустили 20 ракет по окрестностям одного из сел. Повреждено гражданское аграрное предприятие.



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Оккупанты также обстреливали Белопольскую и Краснопольскую громады, используя минометы и стрелковое оружие.

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