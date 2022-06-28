Российские оккупанты за день более 40 раз обстреляли Сумскую область из артиллерии

28 июня, 01:23
Последствия обстрелов в Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Последствия обстрелов в Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки российские войска более 40 раз обстреляли территорию области.

По его словам, огонь оккупанты вели из артиллерии.

«С 16 часов россияне начали обстрелы из ствольной артиллерии. Более 40 приходов по Краснопольской общине, один человек ранен. После 22:00 враг открыл огонь по Белопольской общине», — сообщил Живицкий.

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В ночь на понедельник, 27 июня, российские оккупанты ракетами атаковали Сумскую область. Жертв и разрушений нет. Кроме того, вечером 26 июня вдоль границы по территории Шалыгинской громады оккупанты открыли огонь из автоматического оружия.

https://www.youtube.com/watch?v=9qitFBVCBV8
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Артиллерия Сумская область Артиллерийский удар Война в Украине Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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