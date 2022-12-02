Трусливые обстрелы из-за границы. Россияне за сутки нанесли по Сумщине 76 ударов

2 декабря, 23:40
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Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки россияне со своей территории совершили 76 обстрелов территории области.

Оккупанты вели обстрелы Середино-Будской, Зноб-Новгородской, Белопольской и Краснопольской громад.

Российские военные использовали системы залпового огня, ствольную артиллерию и гранатометы. В Краснопольской громаде оккупанты сбросили взрывчатку с квадрокоптера.

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В результате враждебных действий есть разрушение на складах. Люди не пострадали.

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https://www.youtube.com/watch?v=RF5wczGHNGM
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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