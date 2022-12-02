Трусливые обстрелы из-за границы. Россияне за сутки нанесли по Сумщине 76 ударов
Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки россияне со своей территории совершили 76 обстрелов территории области.
Оккупанты вели обстрелы Середино-Будской, Зноб-Новгородской, Белопольской и Краснопольской громад.
Российские военные использовали системы залпового огня, ствольную артиллерию и гранатометы. В Краснопольской громаде оккупанты сбросили взрывчатку с квадрокоптера.
В результате враждебных действий есть разрушение на складах. Люди не пострадали.