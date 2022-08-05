Российские войска за сутки выпустили по Сумской области более 60 снарядов 5 августа, 23:28 Разрушения в Сумской области после вражеских обстрелов (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской военной областной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки российские оккупанты выпустили по области более 60 снарядов.

Вражеские войска с территории РФ открывали огонь пять раз по территориях Середино-Будской, Эсманской, Глуховской громад.

Во время удара по Шосткинскому района получил ранение 52-летний мужчина, он находится в больнице.

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«Повреждена также электросеть — 71 домохозяйство района осталось без света. Аварийные службы работают, все должно быть восстановлено в ближайшее время», — сообщил Живицкий.

Ранее Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что Россия перебрасывает в Брянскую и Курскую области подразделения и технику, чтобы отвлекать украинские силы на Сумском и Черниговском направлениях



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