140 мин и снарядов за сутки. Живицкий рассказал подробности обстрелов Сумской области 7 сентября, 02:07 Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что российские войска за сутки выпустили более 140 снарядов по области.

Из артиллерии оккупанты ударили по окрестностям сел Мануховка (Новослободская громада) и Атинское (Белопольская громада). Всего было зафиксировано 40 прилетов.

По Новослободской громаде вражеский войска ударили из артиллерии, повреждена высоковольтная подстанция.

Видео дня

Миропольская громада: 28 минометных прилетов;

Белопольская громада: 10 приходов из артиллерии и 16 прилетов — из миномета;

Шалыгинская громада: огонь из минометов, 20 прилетов;

Середино-будская громада: 6 прилетов из миномета;

Зноб-Новгородская громада: обстрел из крупнокалиберного пулемета, около 30 выстрелов;

Эсманская громада: огонь из стрелкового оружия, около 40 выстрелов.

Информации о разрушениях или жертвах в данный момент нет.

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