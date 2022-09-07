140 мин и снарядов за сутки. Живицкий рассказал подробности обстрелов Сумской области
Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что российские войска за сутки выпустили более 140 снарядов по области.
Из артиллерии оккупанты ударили по окрестностям сел Мануховка (Новослободская громада) и Атинское (Белопольская громада). Всего было зафиксировано 40 прилетов.
По Новослободской громаде вражеский войска ударили из артиллерии, повреждена высоковольтная подстанция.
- Миропольская громада: 28 минометных прилетов;
- Белопольская громада: 10 приходов из артиллерии и 16 прилетов — из миномета;
- Шалыгинская громада: огонь из минометов, 20 прилетов;
- Середино-будская громада: 6 прилетов из миномета;
- Зноб-Новгородская громада: обстрел из крупнокалиберного пулемета, около 30 выстрелов;
- Эсманская громада: огонь из стрелкового оружия, около 40 выстрелов.
Информации о разрушениях или жертвах в данный момент нет.
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