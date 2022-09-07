140 мин и снарядов за сутки. Живицкий рассказал подробности обстрелов Сумской области

7 сентября, 02:07
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Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что российские войска за сутки выпустили более 140 снарядов по области.

Из артиллерии оккупанты ударили по окрестностям сел Мануховка (Новослободская громада) и Атинское (Белопольская громада). Всего было зафиксировано 40 прилетов.

По Новослободской громаде вражеский войска ударили из артиллерии, повреждена высоковольтная подстанция.

Видео дня

  • Миропольская громада: 28 минометных прилетов;
  • Белопольская громада: 10 приходов из артиллерии и 16 прилетов — из миномета;
  • Шалыгинская громада: огонь из минометов, 20 прилетов;
  • Середино-будская громада: 6 прилетов из миномета;
  • Зноб-Новгородская громада: обстрел из крупнокалиберного пулемета, около 30 выстрелов;
  • Эсманская громада: огонь из стрелкового оружия, около 40 выстрелов.

Информации о разрушениях или жертвах в данный момент нет.

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https://www.youtube.com/watch?v=Z0QXxSJoVzA
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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