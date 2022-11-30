За сутки россияне выпустили более 150 снарядов по Сумской области
Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки российские оккупанты выпустили по области более 150 снарядов и мин.
Вражеские войска со своей территории атаковали Краснопольскую, Новослободскую, Ворожбянскую и Дружбовскую громады.
Российские оккупанты использовали артиллерию, минометы и гранатометы. Были повреждены автомобили, админздание и ЛЭП.