За сутки россияне выпустили более 150 снарядов по Сумской области 30 ноября, 02:05 Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки российские оккупанты выпустили по области более 150 снарядов и мин.

Вражеские войска со своей территории атаковали Краснопольскую, Новослободскую, Ворожбянскую и Дружбовскую громады.

Российские оккупанты использовали артиллерию, минометы и гранатометы. Были повреждены автомобили, админздание и ЛЭП.

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