За сутки россияне выпустили более 150 снарядов по Сумской области

30 ноября, 02:05
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Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки российские оккупанты выпустили по области более 150 снарядов и мин.

Вражеские войска со своей территории атаковали Краснопольскую, Новослободскую, Ворожбянскую и Дружбовскую громады.

Российские оккупанты использовали артиллерию, минометы и гранатометы. Были повреждены автомобили, админздание и ЛЭП.

Видео дня

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«Прилеты» были рядом с админзданием. Российские оккупанты обстреляли Сумскую область из артиллерии
https://www.youtube.com/watch?v=f6TLa1ylZiE
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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