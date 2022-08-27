Россияне за сутки выпустили более 140 снарядов по Сумской области, четыре человека ранены

27 августа, 00:46
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Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что российские войска за сутки выпустили по области более 140 снарядов.

Он отметил, что оккупанты обстреляли территории Эсманской и Шалыгинской общин Шосткинского района, а также Хотинской, Миропольской, Белопольской общин Сумского района.

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«К сожалению, четыре человека в Белопольской общине получили травмы, сейчас находятся под наблюдением врачей», — сообщил Живицкий.

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24 августа, в День Независимости, за сутки российские войска обстреляли три громады в области.

https://www.youtube.com/watch?v=lPiLjag7SHE
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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