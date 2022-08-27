Россияне за сутки выпустили более 140 снарядов по Сумской области, четыре человека ранены
Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что российские войска за сутки выпустили по области более 140 снарядов.
Он отметил, что оккупанты обстреляли территории Эсманской и Шалыгинской общин Шосткинского района, а также Хотинской, Миропольской, Белопольской общин Сумского района.
«К сожалению, четыре человека в Белопольской общине получили травмы, сейчас находятся под наблюдением врачей», — сообщил Живицкий.
24 августа, в День Независимости, за сутки российские войска обстреляли три громады в области.
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