Из минометов и САУ. Оккупанты за сутки выпустили более 110 снарядов по Сумской области

15 августа, 00:25
Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за последние сутки российские оккупанты выпустили более 110 снарядов по Сумской области.

Всего россияне совершили 11 обстрелов по четырем приграничным громадам области: Белопольской, Эсманской, Юнаковской, Хотинской.

В Юнаковской громаде с 12:30 россияне били из минометов — 7 прилетов. Повреждены частное хозяйственное сооружение, окна частного дома и крыша зернохранилища ЧАО Искра. Также был артобстрел из САУ — 10 прилетов.

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В Хотинской громаде в 12:43 армия РФ вела огонь из ствольной артиллерии — 12 прилетов.

В Белопольской громаде с 13:25 были очереди из АК, ПК и взрывы гранат возле государственной границы. С 17:50 был артобстрел территории громады — 16 прилетов.

В Эсманской громаде с 18:20 продолжался минометный обстрел — 31 прилет.

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https://www.youtube.com/watch?v=3XzXKhmeB2s
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Сумская область Минометный обстрел Война в Украине САУ Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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