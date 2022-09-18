Россияне обстреляли ферму в Сумской области: погиб человек и домашний скот 18 сентября, 23:33 Оккупанты обстреляли село Волфино (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что 18 сентября российские оккупанты обстреляли Белопольскую громаду.

Россияне вели обстрел из ствольной артиллерии и минометов. В результате обстрела погиб житель села Волфино 1940 года рождения.

Живицкий сообщил, что также серьезно пострадала местная ферма: погибли более 100 свиней и один конь.

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«Существенно пострадала местная ферма. Из-за обстрелов погибли около 100 голов свиней и одна лошадь. Повреждены 2 зерносклада, водонапорная башня, мельница, помещения свинофермы и хозяйственные сооружения. Также повреждены три колесных трактора, автомобиль ЗИЛ», — сообщил Живицкий.

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