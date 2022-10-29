Россияне обстреляли три громады в Сумской области, выпустив более 40 боеприпасов

29 октября, 00:00
Поделиться:
Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки российские оккупанты обстреляли три громады в Сумской области.

Со своей территории россияне обстреливали Эсманскую, Белопольскую и Зноб-Новгородскую громады.

Для обстрелов оккупанты использовали гранатометы, артиллерию и минометы.

Видео дня

"Эти сутки, к счастью, пережили без потерь и повреждений", - сообщил Живицкий.

Читайте также:
Повреждена линия электропередач. Российские оккупанты за сутки нанесли 100 ударов по Сумской области
https://www.youtube.com/watch?v=LoUVKvlUlEU
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины Дмитрий Живицкий

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X