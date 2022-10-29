Россияне обстреляли три громады в Сумской области, выпустив более 40 боеприпасов
Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки российские оккупанты обстреляли три громады в Сумской области.
Со своей территории россияне обстреливали Эсманскую, Белопольскую и Зноб-Новгородскую громады.
Для обстрелов оккупанты использовали гранатометы, артиллерию и минометы.
"Эти сутки, к счастью, пережили без потерь и повреждений", - сообщил Живицкий.