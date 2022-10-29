Россияне обстреляли три громады в Сумской области, выпустив более 40 боеприпасов 29 октября, 00:00 Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки российские оккупанты обстреляли три громады в Сумской области.

Со своей территории россияне обстреливали Эсманскую, Белопольскую и Зноб-Новгородскую громады.

Для обстрелов оккупанты использовали гранатометы, артиллерию и минометы.

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"Эти сутки, к счастью, пережили без потерь и повреждений", - сообщил Живицкий.