Обстреляно шесть громад. За сутки оккупанты выпустили по Сумской области 82 снаряда

29 августа, 02:10
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Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил. что за сутки россияне обстреляли шесть громад в области.

«За день россияне обстреляли территории Миропольской, Белопольской, Краснопольской, Зноб-Новгородской, Эсманской, Шалыгинской громад. Всего выпустили по нам 82 боеприпаса: мины и снаряды», — заявил Живицкий.

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Он отметил, что пострадавших нет. По предварительной информации, разрушений также нет.

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27 августа россияне с 10 утра до 10 вечера обстреливали пограничные общины в Сумской области. Со стороны РФ прилетело более 220 снарядов и мин.

https://www.youtube.com/watch?v=feiUiWdDbxc
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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