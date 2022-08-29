Обстреляно шесть громад. За сутки оккупанты выпустили по Сумской области 82 снаряда
Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил. что за сутки россияне обстреляли шесть громад в области.
«За день россияне обстреляли территории Миропольской, Белопольской, Краснопольской, Зноб-Новгородской, Эсманской, Шалыгинской громад. Всего выпустили по нам 82 боеприпаса: мины и снаряды», — заявил Живицкий.
Он отметил, что пострадавших нет. По предварительной информации, разрушений также нет.
27 августа россияне с 10 утра до 10 вечера обстреливали пограничные общины в Сумской области. Со стороны РФ прилетело более 220 снарядов и мин.
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