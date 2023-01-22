Оккупанты за сутки нанесли 115 ударов по Сумщине, ранив человека

22 января, 00:19
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Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки российские оккупанты обстреляли шесть громад Сумщины.

Со своей территории россиянами были обстреляны Эсманская, Середино-Будская, Новослободская, Белопольская, Шалыгинская и Краснопольская громады. Всего было зафиксировано 115 ударов.

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Российские войска вели огонь из ствольной артиллерии, минометов и пулеметов.

В результате обстрелов в Эсманской громаде ранения получил подросток, есть разрушение жилищной инфраструктуры.

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https://www.youtube.com/watch?v=92Q7L-Ev3w4
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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