Оккупанты за сутки нанесли 115 ударов по Сумщине, ранив человека 22 января, 00:19 Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки российские оккупанты обстреляли шесть громад Сумщины.

Со своей территории россиянами были обстреляны Эсманская, Середино-Будская, Новослободская, Белопольская, Шалыгинская и Краснопольская громады. Всего было зафиксировано 115 ударов.

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Российские войска вели огонь из ствольной артиллерии, минометов и пулеметов.

В результате обстрелов в Эсманской громаде ранения получил подросток, есть разрушение жилищной инфраструктуры.

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