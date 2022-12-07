Обстреляно пять громад. Россияне выпустили по Сумской области 226 мин и снарядов 7 декабря, 04:09 Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что российские оккупанты в сутки обстреляли семь громад области.

Всего за сутки оккупанты выпустили по области 226 мин и снарядов. Россияне вели огонь из РСЗО Град, ствольной артиллерии и минометов.

Были атакованы Эсманская, Миропольская, Шалыгинская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская и Краснопольская громады.

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В Эсманской громаде в результате обстрелов пострадал местный житель, повреждены жилые дома. В Хотинской громаде под огонь попали детский сад и больница.