Обстреляно пять громад. Россияне выпустили по Сумской области 226 мин и снарядов
Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что российские оккупанты в сутки обстреляли семь громад области.
Всего за сутки оккупанты выпустили по области 226 мин и снарядов. Россияне вели огонь из РСЗО Град, ствольной артиллерии и минометов.
Были атакованы Эсманская, Миропольская, Шалыгинская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская и Краснопольская громады.
В Эсманской громаде в результате обстрелов пострадал местный житель, повреждены жилые дома. В Хотинской громаде под огонь попали детский сад и больница.