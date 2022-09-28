Россияне за сутки обстреляли из артиллерии одну громаду Сумской области

28 сентября, 01:04
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Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки российские оккупанты обстреляли одну громаду области.

Для обстрелов оккупанты использовали САУ.

«После 15 часов были два артобстрела из САУ 9 и 12 приходов, по территории Середино-Будской громады. Без жертв и разрушений», — сообщил Живицкий.

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Днем ранее вражеские войска обстреляли 4 общины — Белопольскую, Краснопольскую, Шалыгинскую и Середино-Будскую. Всего зафиксировано 42 прилета по приграничью.

https://www.youtube.com/watch?v=YaAcludGB8I
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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