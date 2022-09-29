Оккупанты использовали САУ и минометы для ударов по Сумской области: повреждены ЛЭП и жилые дома 29 сентября, 01:41 Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки российские оккупанты обстреляли Краснопольскую громаду области.



Живицкий отметил, что армия РФ использовала для атаки САУ, минометы и беспилотники.

«Сумщина. Ситуация по состоянию на 21:30. Враг бил по территории Краснопольской громады. Россияне били из САУ и минометов. Также использовали беспилотники. В результате минометного обстрела частично повреждена высоковольтная линия электропередач», — заявил Живицкий.

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Он также сообщил, что в одном из сел в результате обстрела повреждены 2 частных дома, огороды, дворы и дороги. Обошлось без жертв.

Днем ранее российские оккупанты обстреляли одну громаду области. Обошлось без жертв и разрушений.