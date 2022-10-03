Россияне обстреляли Сумскую область из артиллерии, повредив частные дома и школу

3 октября, 02:02
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Последствия российских обстрелов в Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Последствия российских обстрелов в Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за последние сутки российские оккупанты обстреляли две громады в области.

Всего было зафиксировано 56 прилетов по Юнакиевской и Хотинской громадах.

Живицкий сообщил, что в результате обстрелов из артиллерии повреждены 10 частных домов, разбиты два автомобиля. Также существенно пострадала местная школа: разбиты классы и столовая.

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«Повреждены ЛЭП, газопровод, водонапорная башня и трансформатор в селах. В одном из дворов российский снаряд попал прямо в сарай, который в результате сгорел до тла», — сообщил Живицкий.

К счастью, обошлось без пострадавших и погибших среди населения.

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Днем ранее российские оккупанты обстреляли Средино-Будскую громаду Шосткинского района. Потерь и разрушений нет.

https://www.youtube.com/watch?v=WKKhASGcp1c
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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