Россияне нанесли 27 ударов по Сумщине из минометов
Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что российские оккупанты за сутки обстреляли две громады Сумщины.
Оккупанты вели огонь по Эсманской и Белопольской громадах. Были зафиксированы 27 обстрелов из минометов. Обошлось без пострадавших и разрушений.
За прошедшие сутки российские войска сбросили взрывчатку с квадрокоптера в Краснопольской громаде.