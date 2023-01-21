Россияне нанесли 27 ударов по Сумщине из минометов

21 января, 00:55
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Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что российские оккупанты за сутки обстреляли две громады Сумщины.

Оккупанты вели огонь по Эсманской и Белопольской громадах. Были зафиксированы 27 обстрелов из минометов. Обошлось без пострадавших и разрушений.

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За прошедшие сутки российские войска сбросили взрывчатку с квадрокоптера в Краснопольской громаде.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=Rrpsc9EKva0
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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