Оккупанты за сутки обстреляли девять громад Сумщины, есть погибшие и раненые

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Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

В результате обстрела Эсманской громады одна молодая женщина погибла, еще трое - ранены.

Россияне вели огонь по Середино-Будской, Зноб-Новгородской, Юнаковской, Путиловской, Краснопольской, Миропольской, Эсманской и Ворожбянской громадах.

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки российские оккупанты обстреляли девять громад Сумщины .

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