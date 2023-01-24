Оккупанты за сутки обстреляли девять громад Сумщины, есть погибшие и раненые
Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Twitter)
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки российские оккупанты обстреляли девять громад Сумщины.
Россияне вели огонь по Середино-Будской, Зноб-Новгородской, Юнаковской, Путиловской, Краснопольской, Миропольской, Эсманской и Ворожбянской громадах.
Оккупанты использовали артиллерию, РСЗО, минометы, огнестрельное оружие и пулеметы.
В результате обстрела Эсманской громады одна молодая женщина погибла, еще трое - ранены.