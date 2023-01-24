Оккупанты за сутки обстреляли девять громад Сумщины, есть погибшие и раненые

24 января, 05:30
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Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Twitter)

Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Twitter)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки российские оккупанты обстреляли девять громад Сумщины.

Россияне вели огонь по Середино-Будской, Зноб-Новгородской, Юнаковской, Путиловской, Краснопольской, Миропольской, Эсманской и Ворожбянской громадах.

Оккупанты использовали артиллерию, РСЗО, минометы, огнестрельное оружие и пулеметы.

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В результате обстрела Эсманской громады одна молодая женщина погибла, еще трое - ранены.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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