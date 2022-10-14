Из минометов и артиллерии. Армия РФ обстреляла четыре громады в Сумской области

14 октября, 03:58
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Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что российские оккупанты за сутки обстреляли четыре громады.

Со своей территории россияне обстреляли Белопольскую громаду, Ворожбинскую громаду, Зноб-Новгородскую громаду, Миропольскую громаду. Оккупанты использовали для обстрелов артиллерию и минометы. Во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.

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«Кроме того, в Великописаревской громаде около 17 часов водитель грузовика во время маневрирования наехал на сорвавшуюся мину. В результате инцидента поврежден прицеп автомобиля. Водитель жив», — сообщил Живицкий.

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Ранее Живицкий сообщил, что за три дня российские оккупанты разрушили три электростанции в области.

https://www.youtube.com/watch?v=V76WCeBgjro
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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