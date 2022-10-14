Из минометов и артиллерии. Армия РФ обстреляла четыре громады в Сумской области 14 октября, 03:58 Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что российские оккупанты за сутки обстреляли четыре громады.

Со своей территории россияне обстреляли Белопольскую громаду, Ворожбинскую громаду, Зноб-Новгородскую громаду, Миропольскую громаду. Оккупанты использовали для обстрелов артиллерию и минометы. Во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.

Видео дня

«Кроме того, в Великописаревской громаде около 17 часов водитель грузовика во время маневрирования наехал на сорвавшуюся мину. В результате инцидента поврежден прицеп автомобиля. Водитель жив», — сообщил Живицкий.

Ранее Живицкий сообщил, что за три дня российские оккупанты разрушили три электростанции в области.