Повреждены здания и ЛЭП. Россияне за сутки 64 раза обстреляли Сумскую область 5 декабря, 03:57 Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что российские оккупанты за сутки обстреляли четыре громады области.

Оккупанты со своей территории вели огонь по Юнакиевской, Новослободской, Великописаревской и Шалыгинской громадах.

Живицкий сообщил, что россияне для атак использовали артиллерию и минометы. Обошлось без жертв среди населения.

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В Новослободской громаде были повреждены частные дома, хозяйственные постройки и линия электропередач.