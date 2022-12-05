Повреждены здания и ЛЭП. Россияне за сутки 64 раза обстреляли Сумскую область

5 декабря, 03:57
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Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что российские оккупанты за сутки обстреляли четыре громады области.

Оккупанты со своей территории вели огонь по Юнакиевской, Новослободской, Великописаревской и Шалыгинской громадах.

Живицкий сообщил, что россияне для атак использовали артиллерию и минометы. Обошлось без жертв среди населения.

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В Новослободской громаде были повреждены частные дома, хозяйственные постройки и линия электропередач.

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https://www.youtube.com/watch?v=S0sFbQ7rnuY
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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