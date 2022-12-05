Повреждены здания и ЛЭП. Россияне за сутки 64 раза обстреляли Сумскую область
Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что российские оккупанты за сутки обстреляли четыре громады области.
Оккупанты со своей территории вели огонь по Юнакиевской, Новослободской, Великописаревской и Шалыгинской громадах.
Живицкий сообщил, что россияне для атак использовали артиллерию и минометы. Обошлось без жертв среди населения.
В Новослободской громаде были повреждены частные дома, хозяйственные постройки и линия электропередач.