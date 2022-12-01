Оккупанты выпустили по Сумской области 110 снарядов, погиб подросток 1 декабря, 04:16 Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за день российские оккупанты выпустили по области 110 снарядов.

Под обстрелы попали Белопольская, Краснопольская, Середино-Будская и Эсманская громады. Оккупанты использовали минометы, артиллерию и гранатометы.

В Белопольской громаде армия РФ обстреляла из ствольной артиллерии городскую больницу. Погиб 15-летний подросток, не успевший несколько метров добежать домой в укрытие.

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Также из-за обстрелов в области повреждены частные дома, автомобили и электро и газовые сети.

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