Оккупанты выпустили по Сумской области 110 снарядов, погиб подросток
Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за день российские оккупанты выпустили по области 110 снарядов.
Под обстрелы попали Белопольская, Краснопольская, Середино-Будская и Эсманская громады. Оккупанты использовали минометы, артиллерию и гранатометы.
В Белопольской громаде армия РФ обстреляла из ствольной артиллерии городскую больницу. Погиб 15-летний подросток, не успевший несколько метров добежать домой в укрытие.
Также из-за обстрелов в области повреждены частные дома, автомобили и электро и газовые сети.