Россияне обстреляли из минометов и артиллерии четыре громады в Сумской области

24 октября, 23:28
Поделиться:
Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки российские оккупанты со своей территории обстреляли четыре громады в области.

Всего было зафиксировано семь обстрелов. Оккупанты вели огонь по Середино-Будской, Шалыгинской, Юнакиевской и Великописаревской громадах. Россияне использовали минометы, артиллерию и беспилотники.

Видео дня

Живицкий сообщил, что в результате обстрелов нет пострадавших и разрушений.

Также в Эсманской громаде тракторист проигнорировал предупреждающие знаки и наехал на мину. Водитель не пострадал.

Читайте также:
Обстреляли магазин и здания вокруг. В приграничной громаде Сумской области в результате артобстрела рашистов погибли два человека
https://www.youtube.com/watch?v=C-8Blm9xcoE
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины Дмитрий Живицкий

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X