Россияне обстреляли из минометов и артиллерии четыре громады в Сумской области 24 октября, 23:28 Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки российские оккупанты со своей территории обстреляли четыре громады в области.

Всего было зафиксировано семь обстрелов. Оккупанты вели огонь по Середино-Будской, Шалыгинской, Юнакиевской и Великописаревской громадах. Россияне использовали минометы, артиллерию и беспилотники.

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Живицкий сообщил, что в результате обстрелов нет пострадавших и разрушений.

Также в Эсманской громаде тракторист проигнорировал предупреждающие знаки и наехал на мину. Водитель не пострадал.