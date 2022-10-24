Россияне обстреляли из минометов и артиллерии четыре громады в Сумской области
Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки российские оккупанты со своей территории обстреляли четыре громады в области.
Всего было зафиксировано семь обстрелов. Оккупанты вели огонь по Середино-Будской, Шалыгинской, Юнакиевской и Великописаревской громадах. Россияне использовали минометы, артиллерию и беспилотники.
Живицкий сообщил, что в результате обстрелов нет пострадавших и разрушений.
Также в Эсманской громаде тракторист проигнорировал предупреждающие знаки и наехал на мину. Водитель не пострадал.