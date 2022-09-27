42 прилета. Россияне обстреляли четыре громады Сумской области

27 сентября, 00:18
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Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что российские оккупанты за сутки обстреляли четыре громады области.

«В течение дня враг обстрелял 4 общины — Белопольскую, Краснопольскую, Шалыгинскую и Середино-Будскую. Всего зафиксировано 42 прилета по приграничью», — заявил Живицкий.

Видео дня

Для обстрелов территории Украины оккупанты использовали самоходную артиллерию, минометы и вертолеты. Также применялось стрелковое оружие и гранатометы.

«Во всех случаях — без жертв», — сообщил Живицкий.

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https://www.youtube.com/watch?v=Q6M-VjfXDfU
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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