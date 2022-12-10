Оккупанты нанесли ракетный удар по Сумской области, есть значительные разрушения

10 декабря, 04:47
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Обломки российской ракеты (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Обломки российской ракеты (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что вечером 9 декабря россияне нанесли ракетный удар по области.

Он отметил, что после удара есть значительные разрушения.

Всего в течение дня оккупанты выпустили по области 48 снарядов, используя минометы и артиллерию. Были атакованы Белопольская, Юнакивская и Шалыгинская громады. В результате обстрелов был разрушен жилой дом.

Видео дня

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https://www.youtube.com/watch?v=0THPkZjkNr0
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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