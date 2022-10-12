12 ракет из вертолета. Оккупанты нанесли авиаудар по Сумской области

12 октября, 00:36
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Россияне трусливо обстреливают Сумскую область со своей территории (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Россияне трусливо обстреливают Сумскую область со своей территории (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что российские войска нанесли авиаудар по области.

«Россияне нанесли авиаудар по гражданскому аграрному предприятию Великописаревской громады. Выпустили 12 ракет из вертолета, не пересекавшего государственную границу Украины», — написал он в телеграм-канале.

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Всего за сутки было зафиксировано около 200 прилетов с российской территории. Оккупанты использовали артиллерию, САУ, минометы и РСЗО. Повреждены частные дома, ЛЭП, автомобили. К счастью, люди не пострадали.

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https://www.youtube.com/watch?v=jEbSbpQXusg
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Авиаудар Сумская область Война в Украине Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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