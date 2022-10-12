12 ракет из вертолета. Оккупанты нанесли авиаудар по Сумской области
Россияне трусливо обстреливают Сумскую область со своей территории (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)
«Россияне нанесли авиаудар по гражданскому аграрному предприятию Великописаревской громады. Выпустили 12 ракет из вертолета, не пересекавшего государственную границу Украины», — написал он в телеграм-канале.
Всего за сутки было зафиксировано около 200 прилетов с российской территории. Оккупанты использовали артиллерию, САУ, минометы и РСЗО. Повреждены частные дома, ЛЭП, автомобили. К счастью, люди не пострадали.