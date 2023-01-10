Оккупанты за сутки 94 раза обстреляли Сумщину

10 января, 02:52
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Последствия обстрела Сумщины (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Последствия обстрела Сумщины (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки российские войска 94 раза обстреляли Сумщину.

Российские войска нанесли 94 удара по Шалыгинской, Краснопольской, Белопольской и Юнаковской громадах. Оккупанты использовали минометы, артиллерию и РСЗО. Также россияне сбросили в одной из громад взрывчатку с квадрокоптера.

Видео дня

Живицкий сообщил, что в результате обстрелов нет жертв и пострадавших.

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https://www.youtube.com/watch?v=UwrtRmdnm5M
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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