Оккупанты за сутки 94 раза обстреляли Сумщину
Последствия обстрела Сумщины (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки российские войска 94 раза обстреляли Сумщину.
Российские войска нанесли 94 удара по Шалыгинской, Краснопольской, Белопольской и Юнаковской громадах. Оккупанты использовали минометы, артиллерию и РСЗО. Также россияне сбросили в одной из громад взрывчатку с квадрокоптера.
Живицкий сообщил, что в результате обстрелов нет жертв и пострадавших.