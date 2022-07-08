Снижение обстрелов. Россияне за сутки один раз провели удар по Сумской области 8 июля, 03:55 Последствия обстрелов в Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за четверг, 7 июля, российские войска один раз открыли огонь по области.

Он отметил, что в результате обстрелов жертв и разрушений нет.

«За день россияне открывали огонь один раз, около пятнадцати часов. Били из пулеметов и автоматического гранатомета по окрестностям одного из сел Шалыгинской громады. Пострадавших и разрушений нет», — сообщил Живицкий.

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В среду, 6 июля, российские военные совершили ряд обстрелов по районам Сумской области. Повреждена гражданская инфраструктура.

Россияне атаковали Миропольскую и Шалыгинскую громады при помощи РСЗО. Одна из ракет попала в сарай.

Днем ранее войска РФ обстреляли пять громад в Сумской области.

Оккупанты осуществили более 60 выстрелов по Белопольской, Юнаковской, Шосткинской, Шалыгинской и Середино-Будской громадам. Удары наносили ракетами, минометами и САУ.

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