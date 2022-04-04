Житомирскую область освободили от российских оккупантов — глава ОВА
Украинский военный (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Житомирская область свободна от российских оккупантов, сообщил глава ОВА Виталий Бунечко.
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«Мы поэтапно отбрасывали врага за те рубежи, где он стоял. И на сегодня я хочу сказать, что российских оккупационных войск в Житомирской области нет. Они ушли с Народницкой территориальной общины, где окапывались», — сказал Бунечко во время брифинга.
Глава ОВА добавил, что оккупанты частично оставили свою технику и боеприпасы в области.
«Но также ушли, заминировав частные дома, заминировали леса, фактически оставив за собой следы войны», — добавил он.
Бунечко также подчеркнул, что уход оккупантов — это передислокация, а войска РФ продолжают и дальше обстреливать с ракет мирные города и села Украины.
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