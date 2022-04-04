Житомирскую область освободили от российских оккупантов — глава ОВА 4 апреля, 17:58 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Житомирская область свободна от российских оккупантов, сообщил глава ОВА Виталий Бунечко.

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«Мы поэтапно отбрасывали врага за те рубежи, где он стоял. И на сегодня я хочу сказать, что российских оккупационных войск в Житомирской области нет. Они ушли с Народницкой территориальной общины, где окапывались», — сказал Бунечко во время брифинга.

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Глава ОВА добавил, что оккупанты частично оставили свою технику и боеприпасы в области.

«Но также ушли, заминировав частные дома, заминировали леса, фактически оставив за собой следы войны», — добавил он.

Бунечко также подчеркнул, что уход оккупантов — это передислокация, а войска РФ продолжают и дальше обстреливать с ракет мирные города и села Украины.

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