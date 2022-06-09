Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Житомирской области
Оккупанты ударили по Новоград-Волынскому (Фото:Воздушное командование Восток)
Российские оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Житомирской области.
Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Telegram.
По его словам, около часа ночи 9 июня российской ракетой было повреждено многоэтажное здание в Новограде-Волынском.
Пока информации о погибших и пострадавших нет.
На месте происшествия работают правоохранители.
Вечером 8 июня российские оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли Сумскую область.
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