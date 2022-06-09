Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Житомирской области

9 июня, 10:03
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Оккупанты ударили по Новоград-Волынскому (Фото:Воздушное командование Восток)

Оккупанты ударили по Новоград-Волынскому (Фото:Воздушное командование Восток)

Российские оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Житомирской области.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Telegram.

По его словам, около часа ночи 9 июня российской ракетой было повреждено многоэтажное здание в Новограде-Волынском.

Видео дня

Пока информации о погибших и пострадавших нет.

https://www.youtube.com/embed/Q6kIwwzAuMQ

На месте происшествия работают правоохранители.

Вечером 8 июня российские оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли Сумскую область.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Ракеты Новоград-Волынский Житомирская область Война России против Украины

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