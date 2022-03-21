Житомирскую область впервые с начала вторжения РФ обстреляли из Градов, есть жертвы 21 марта, 13:12 Цей матеріал також доступний українською РСЗО БМ-21 Град (иллюстративное фото) (Фото:vlassover/flickr.com)

Житомирскую область впервые с начала полномасштабного российского вторжения обстреляли из Градов, четыре человека погибли.



Как сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, оккупанты атаковали село Селец.

Погибли три военнослужащих и один гражданский, также есть раненые.

Российские войска стреляют на севере области.

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