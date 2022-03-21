Житомирскую область впервые с начала вторжения РФ обстреляли из Градов, есть жертвы

21 марта, 13:12
Цей матеріал також доступний українською
РСЗО БМ-21 Град (иллюстративное фото) (Фото:vlassover/flickr.com)

РСЗО БМ-21 Град (иллюстративное фото) (Фото:vlassover/flickr.com)

Житомирскую область впервые с начала полномасштабного российского вторжения обстреляли из Градов, четыре человека погибли.

Как сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, оккупанты атаковали село Селец.

Погибли три военнослужащих и один гражданский, также есть раненые.

Российские войска стреляют на севере области.

Видео дня
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Житомирская область РСЗО Град Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ