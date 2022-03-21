Житомирскую область впервые с начала вторжения РФ обстреляли из Градов, есть жертвы
РСЗО БМ-21 Град (иллюстративное фото) (Фото:vlassover/flickr.com)
Житомирскую область впервые с начала полномасштабного российского вторжения обстреляли из Градов, четыре человека погибли.
Как сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, оккупанты атаковали село Селец.
Погибли три военнослужащих и один гражданский, также есть раненые.
Российские войска стреляют на севере области.
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