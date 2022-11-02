Оккупанты накануне пытались атаковать ракетами Житомирскую область: их сбила ПВО 2 ноября, 15:04 В Житомирской области сбили две ракеты (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Во вторник, 1 ноября, российские оккупанты пытались атаковать Житомирскую область двумя ракетами. Их сбили силы ПВО.

Об этом сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин в эфире Житомир.Инфо.

«Мало кто об этом знает, но вчера в Житомирской области были сбиты две ракеты, которые шли в этом направлении», — сказал он.

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По словам мэра, нельзя утверждать, что ракеты были нацелены именно на Житомир, однако вероятность того, что они могли ударить по объектам инфраструктуры, была велика.

31 октября Россия совершила новую массированную ракетную атаку на всю территорию Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в десяти регионах Украины. Большинство из поврежденных объектов — энергетические. Из 55 запущенных оккупантами ракет 45 сбили силы ПВО.

