Житомирского депутата обвинили в похищении человека в Киеве и вымогательстве 1 млн гривен

Прокуратура Киева объявила подозрение депутату одного из поселковых советов Житомирской области из-за похищения человека и вымогательства 1 млн гривен.

Как установило следствие, в сентябре 2017 года 59-летний депутат вместе с сообщниками похитили 39-летнего предпринимателя на парковке в Дарницком районе Киева, вывезли в лес возле села Погребы Броварского района и силой заставили написать долговую расписку.

Отмечается, что предприниматель написал долговую расписку на имя депутата на сумму 1 млн гривен, а также еще одну о передаче автомобиля Cadillac. После этого злоумышленники освободили его.

Депутату объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 289 УК Украины (похищение человека, вымогательство и незаконное завладение транспортным средством). Подозреваемый взят под стражу.