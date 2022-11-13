Житомирский десантник сбил 15 российских Орланов и два вертолета — ДШВ 13 ноября, 14:52 Кельт сбил очередной российский БПЛА Орлан-10 в воскресенье, 13 ноября (Фото:Скриншот видео ДШВ/Telegram)

Житомирский десантник с позывным Кельт сбил более 15 российских дронов Орлан и два вертолета Ка-52.

Об этом сообщает пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВСУ в Telegram.

Отмечается, что Кельт сбил очередной российский БПЛА Орлан-10 ракетой Starstreak в воскресенье, 13 ноября.

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«Когда на охоту выходит воин-зенитчик 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины на псевдо Кельт, россиянам не стоит надеяться, что они увидят снова свои беспилотники или вертолеты. На счету сержанта зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона Житомирской бригады ДШВ уже более 15 сбитых Орланов и два вертолета Ка-52», — говорится в сообщении.

В Десантно-штурмовых войсках уточнили, что парню чуть больше 20 лет, он учился на факультете лесного хозяйства в одном из украинских вузов. Весной этого года Кельт прошел подготовку за границей.

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