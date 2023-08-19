Ночью Шахеды атаковали объект инфраструктуры в Житомирской области
Шахеды атаковали объект инфраструктуры в Житомирской области (Фото:ztnews.org.ua)
Во время атаки по Украине в ночь на субботу, 19 августа, дроны-камикадзе в частности целились по одному из объектов инфраструктуры в Житомирской области.
Об этом сообщил начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
На месте из-за падения обломков сбитого беспилотника возник пожар. Его удалось локализовать спасателям.
Жертв и пострадавших нет, сообщил Бунечко.
Информация о масштабе повреждений уточняется.
Этой ночью россияне также атаковали Хмельницкую область: взрывной волной там повреждены 30 домов.
Как сообщили в Воздушных силах, в ночь на 19 августа россияне атаковали Украину Шахедами с северного направления. Всего они запустили 17 ударных дронов из района Курска. На севере, в центре и на западе ПВО удалось сбить 15 из 17 запущенных дронов.