Ночью Шахеды атаковали объект инфраструктуры в Житомирской области

19 августа, 10:04
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Шахеды атаковали объект инфраструктуры в Житомирской области (Фото:ztnews.org.ua)

Шахеды атаковали объект инфраструктуры в Житомирской области (Фото:ztnews.org.ua)

Во время атаки по Украине в ночь на субботу, 19 августа, дроны-камикадзе в частности целились по одному из объектов инфраструктуры в Житомирской области.

Об этом сообщил начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

На месте из-за падения обломков сбитого беспилотника возник пожар. Его удалось локализовать спасателям.

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Жертв и пострадавших нет, сообщил Бунечко.

Информация о масштабе повреждений уточняется.

Этой ночью россияне также атаковали Хмельницкую область: взрывной волной там повреждены 30 домов.

Как сообщили в Воздушных силах, в ночь на 19 августа россияне атаковали Украину Шахедами с северного направления. Всего они запустили 17 ударных дронов из района Курска. На севере, в центре и на западе ПВО удалось сбить 15 из 17 запущенных дронов.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Инфраструктура Беспилотники Атака Житомир Житомирская область Дроны Война России против Украины Shahed-136 шахеды атака шахедов Shahed-131 энергетическая инфраструктура

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