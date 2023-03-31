Руководство Житомирской таможни задержали по подозрению в систематическом взяточничестве 31 марта, 11:56 Руководство таможни в Житомирской области систематически требовало взятки (Фото:Офис генпрокурора/Telegram)

Руководство Житомирской таможни задержали во время получения взятки.

Как сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, задержан глава Житомирской таможни, начальник отдела, а также таможенный брокер по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

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По данным следствия, они систематически получали неправомерную выгоду за беспрепятственное оформление товаров, завозимых на таможенную территорию Украины.

Задержанные организовали механизм таможенного оформления импортных товаров, предлагая предоставление незаконных услуг по сокрытию товара от таможенного контроля и замены номенклатуры.

Цены на такие услуги колебались от 200 гривен до 400 долларов США за одну декларацию в зависимости от вида услуги, номенклатуры товара и страны его происхождения.

Фигурантов дела задержали во время получения 2000 долларов и 50 тысяч гривен.

Решается вопрос относительно сообщения задержанным лицам о подозрении и избрании меры пресечения.