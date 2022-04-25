Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Коростеню — мэр

25 апреля, 12:17
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Российские оккупанты нанесли ракетный удар в Житомирской области (Фото:Повітряне командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар в Житомирской области (Фото:Повітряне командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України)

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Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Коростеню в Житомирской области.

Война России против Украины — главные события 25 апреля

Об этом сообщил коростенский городской голова Владимир Москаленко.

По его словам, в результате удара никто не пострадал.

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https://www.facebook.com/watch/?v=557411079042939

«Людей испугали. Позже у нас будет более конкретная информация. Но, согласно военному положению, мы не имеем права конкретизировать, где, как и что», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=7Y_MUOXPWWg&t=83s
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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Житомирская область Война России против Украины Ракетный удар

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