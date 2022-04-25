Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Коростеню — мэр
Российские оккупанты нанесли ракетный удар в Житомирской области (Фото:Повітряне командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України)
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Коростеню в Житомирской области.
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Об этом сообщил коростенский городской голова Владимир Москаленко.
По его словам, в результате удара никто не пострадал.
«Людей испугали. Позже у нас будет более конкретная информация. Но, согласно военному положению, мы не имеем права конкретизировать, где, как и что», — сказал он.
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