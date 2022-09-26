В Житомирской области изменили продолжительность комендантского часа 26 сентября, 17:43 Житомирский горсовет (Фото:zt-rada.gov.ua)

С понедельника, 26 сентября, в Житомирской области изменена продолжительность комендантского часа.

Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко в Telegram.

По его словам, согласно решению Совета обороны области с 26 сентября, комендантский час в Житомирской области будет начинаться в 24:00 и продлится до 5:00 утра.

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Находиться на улицах в комендантский час имеют право военные, полицейские и граждане, имеющие специальный пропуск. Правонарушителей правоохранители будут привлекать к ответственности.

Ранее в области комендантский час длился с 23:00 и до 5:00 утра.

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