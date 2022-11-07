Необходимо заказывать оборудование. В Житомире работу некоторых подстанций невозможно быстро возобновить — мэр

7 ноября, 11:55
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Спасатели ликвидируют пожар на объекте энергетической инфраструктуры (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Спасатели ликвидируют пожар на объекте энергетической инфраструктуры (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

В Житомире работу некоторых подстанций невозможно быстро возобновить, поскольку речь идет об оборудовании, которое нужно заказывать.

Об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин в эфире телемарафона в понедельник, 7 ноября.

"Работу некоторых подстанций за такое время невозможно восстановить, потому что речь идет об оборудовании, которое нужно заказывать, и очень долго ждать производства. Но Житомир живет. Мы сократили выпуск электротранспорта в три раза. Освещение в городе включает только на 30% от мощности, то есть в принципе работает каждый третий фонарь», — сказал он.

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По его словам, город вместе с облэнерго четко регулирует вечерние и утренние пики.

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"Например, подачу воды на очистные сооружения мы в дневное время сокращаем для того, чтобы уменьшить энергопотребление и запускаем после того, как проходят пики. Это никак не влияет на подачу воды в городе», – сказал Сухомлин.

С утра 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде областей работала ПВО, есть попадания в Харьковской, Киевской, Запорожской, Черновицкой и Черкасской областях.

Целями оккупантов стали объекты энергетической инфраструктуры. Были обесточены часть Киева, Харькова и Запорожья.

В Киевской области были также зафиксированы попадания по объектам энергетической инфраструктуры. Жителей региона призвали готовиться к длительным отключениям света. В некоторых населенных пунктах также нет воды.

https://www.youtube.com/watch?v=XgO1FPLS8z4
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Электроэнергия Житомир Война России против Украины

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