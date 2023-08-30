Россия атаковала дронами объект инфраструктуры в Житомирской области 30 августа, 07:53 Часть ракет, которые запустила Россия, сбили силы ПВО (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские оккупанты атаковали один из объектов инфраструктуры Житомирской области иранскими дронами-камикадзе Shahed в ночь на среду, 30 августа.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Бунечко.

По его словам, силы противовоздушной обороны сбили часть воздушных целей. Обломки российского беспилотника частично повредили объект инфраструктуры и железнодорожное полотно.

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Начался пожар, который быстро потушили. Пострадавших в результате удара РФ нет. Место атаки осматривает полиция, информацию о масштабе повреждений уточняют.

Ночью Россия нанесла по Украине массированный удар ракетами и дронами. В ряде регионов прогремели взрывы, сообщали о работе ПВО. Над Киевом сбили более 20 воздушных целей — обломки упали в Дарницком и Шевченковском районах. Погибли два охранника предприятия, еще три человека ранены.