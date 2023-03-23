В Запорожской области оккупанты запрещают жителям покидать дома — Генштаб

23 марта, 07:38
Поделиться:
Оккупанты запрещают жителям Запорожской области покидать дома (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупанты запрещают жителям Запорожской области покидать дома (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

На временно захваченной территории Запорожской области российские оккупанты запрещают местным жителям выходить из своих домов.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 23 марта.

В населенных пунктах Решетиловское, Чумацкое и Константиновка захватчики совершили обход домов местных жителей и предупредили о необходимости пребывания в безопасных местах с запретом покидать свои дома, отметили в Генштабе.

Видео дня

Как подчеркивается в сводке, такой запрет может косвенно свидетельствовать о попытках оккупантов исключить возможность того, что местные жители будут наблюдать за переброской вражеской живой силы и военной техники к линии боевого столкновения.

Ранее Генштаб сообщал, что на временно захваченной территории Херсонской области оккупанты угрожают арестом за отсутствие российского паспорта.

По данным оперативного командования Юг, в городе Геническ и районе российские оккупационные войска ужесточают облавы и обыски.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Запорожская область Оккупант Война России против Украины Генштаб ВСУ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X