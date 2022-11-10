Оккупанты заставляют жителей Мелитополя получать спецразрешения для выезда с оккупированных территорий — мэр 10 ноября, 14:37 Российские оккупанты усложнили выезд из оккупированного Мелитополя (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты заставляют жителей Мелитополя получать спецразрешения для выезда с оккупированных территорий в сторону Запорожья через блокпост в Васильевке.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров на брифинге.

По его словам, для того, чтобы подать заявку на пропуск, необходимо записаться в очередь, ее можно ждать месяц.

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«Сейчас, чтобы выехать через Васильевку в Запорожье, нужно подать заявление на выезд и получить специальное разрешение, пропуск для выезда. В Мелитополе только чтобы записаться на подачу этой заявки, нужно месяц ждать в очереди. Сегодня есть возможность записать на середину декабря», — рассказал Федоров.

Он уточнил, что российские оккупанты рассматривают заявку две недели, а затем уже принимают решение — разрешать или не разрешать выезд.

По каким критериям принимается решение, неизвестно.

Из-за сложной процедуры выезда из Мелитополя выезжают около 150 машин в день, когда в августе и сентября их было почти в десять раз больше.

4 октября глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух заявил, что российские оккупанты пытаются обустроить «госграницу» на блокпосту в районе населенного пункта Васильевка, через который можно было попасть на захваченные территории Украины и обратно.

Войска РФ также хотят установить «визовый режим» со свободной территорией Украины.



