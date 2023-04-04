Оккупанты запретили жителям Каховского района выходить на улицу — ОК Юг
Жителям Каховского района оккупанты запретили выходить на улицу (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
В Херсонской области российские оккупанты запретили выходить из своих домов жителям Каховского района.
Об этом сообщает пресс-секретарь оперативного командования Юг Владислав Назаров в Telegram.
По его словам, в течение суток были закрыты все общественные места: торговые центры, магазины, больницы.
Также в отдельных селах Каховского района пенсионерам, чтобы получить пенсии нужно выстоять очередь, однако денег хватает не всем и не в полном объеме.
Вместе с тем, за определенное вознаграждение, получение социальных выплат становится доступным, добавил Назаров.
Накануне местные власти сообщали, что в Новой Каховке сотрудники ФСБ переодеваются в гражданское и общаются по-украински, чтобы выявить патриотов Украины.