Херсонцев предупреждают о мошеннических схемах под видом СМС-сообщения о гуманитарке

20 ноября, 21:21
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Деоккупированный Херсон (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Деоккупированный Херсон (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Жителям деоккупированных районов Херсонской области начали поступать SMS-сообщения о получении гуманитарной помощи и денежных выплат, однако администрация призвала быть внимательными, чтобы не попасть на мошенников.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич в Telegram.

Он подтвердил, что Херсонская областная военная администрация действительно рассылает подобные сообщения.

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«Мы договорились с операторами мобильной связи о том, чтобы жители освобожденной Херсонской области получали SMS-сообщения с полезной информацией. Это нужно для информирования граждан, временно не имеющих доступа к интернету», — отметил глава ОВА.

Янушевич также призвал жителей Херсона и области обращать внимание на отправителя SMS-сообщения.

«Если это сообщение направила Херсонская ОВА, то отправителем будет указано: ХОВА (без цифр и номеров). Если вы получаете сообщения с неизвестных телефонных номеров, ни в коем случае не переходите по ссылкам и не предоставляйте персональную информацию, это могут быть мошенники», — подчеркнул Ярослав Янушевич.

Ранее сообщалось, что уже начинается добровольная эвакуация из освобожденных от оккупантов территорий Херсонской и Николаевской областей. Государство берет на себя все связанные с этим расходы.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Гуманитарная помощь Херсонская область Мошенники Война России против Украины военная администрация

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