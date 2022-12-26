Вражеские обстрелы не прекращаются. Власти советуют жителям Херсона эвакуироваться — министерство
Последствия обстрела Херсона 24 декабря (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
Херсонские власти советуют горожанам эвакуироваться, поскольку вражеские обстрелы в освобожденном городе не прекращаются.
Об этом говорится в сообщении Минреинтеграции в Facebook.
«Вражеские обстрелы в освобожденном Херсоне не прекращаются и становятся все более частыми и масштабными», — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что ситуация с безопасностью в последние дни очень напряженная.
В ведомстве заявили, что местные власти еще раз советуют жителям Херсона не рисковать своей жизнью и жизнью своих родных и эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.
Людям напомнили, что их обеспечат бесплатным приютом, гуммопомощью, кэш-выплатами и всеми социальными гарантиями.
Сообщить о желании эвакуироваться можно несколькими способами:
- обратиться на горячую линию ОВА: 0 800 330 951, (091) 481-78-45 или же в Viber, Telegram, Signal, WhatsApp на номер: (093) 011-95-96;
- написать в чат-бот волонтерской организации Helping to leave;
- позвонить волонтерской организации Help people: (093) 696-97-88,
- обратиться за помощью по эвакуации на горячую линию Минреинтеграции: 15-48 или написать в мессенджеры на номер: (096) 078-84-33.
Российские войска в субботу утром, 24 декабря совершили массированный обстрел центра Херсона из Градов. Десять человек погибли, 68 раненых, 18 из которых в тяжелом состоянии.