Вражеские обстрелы не прекращаются. Власти советуют жителям Херсона эвакуироваться — министерство 26 декабря, 11:53 Последствия обстрела Херсона 24 декабря (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Херсонские власти советуют горожанам эвакуироваться, поскольку вражеские обстрелы в освобожденном городе не прекращаются.

Об этом говорится в сообщении Минреинтеграции в Facebook.

«Вражеские обстрелы в освобожденном Херсоне не прекращаются и становятся все более частыми и масштабными», — говорится в сообщении.

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В министерстве добавили, что ситуация с безопасностью в последние дни очень напряженная.

В ведомстве заявили, что местные власти еще раз советуют жителям Херсона не рисковать своей жизнью и жизнью своих родных и эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Людям напомнили, что их обеспечат бесплатным приютом, гуммопомощью, кэш-выплатами и всеми социальными гарантиями.

Сообщить о желании эвакуироваться можно несколькими способами:

обратиться на горячую линию ОВА: 0 800 330 951, ( 091) 481-78-45 или же в Viber, Telegram, Signal, WhatsApp на номер: ( 093) 011-95-96;

091) 481-78-45 или же в Viber, Telegram, Signal, WhatsApp на номер: 093) 011-95-96; написать в чат-бот волонтерской организации Helping to leave;

позвонить волонтерской организации Help people: ( 093) 696-97-88,

093) 696-97-88, обратиться за помощью по эвакуации на горячую линию Минреинтеграции: 15-48 или написать в мессенджеры на номер: ( 096) 078-84-33.

Российские войска в субботу утром, 24 декабря совершили массированный обстрел центра Херсона из Градов. Десять человек погибли, 68 раненых, 18 из которых в тяжелом состоянии.