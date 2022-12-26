Вражеские обстрелы не прекращаются. Власти советуют жителям Херсона эвакуироваться — министерство

26 декабря, 11:53
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Последствия обстрела Херсона 24 декабря (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Последствия обстрела Херсона 24 декабря (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Херсонские власти советуют горожанам эвакуироваться, поскольку вражеские обстрелы в освобожденном городе не прекращаются.

Об этом говорится в сообщении Минреинтеграции в Facebook.

«Вражеские обстрелы в освобожденном Херсоне не прекращаются и становятся все более частыми и масштабными», — говорится в сообщении.

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В министерстве добавили, что ситуация с безопасностью в последние дни очень напряженная.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=465760392399005&set=a.227584506216596

В ведомстве заявили, что местные власти еще раз советуют жителям Херсона не рисковать своей жизнью и жизнью своих родных и эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Людям напомнили, что их обеспечат бесплатным приютом, гуммопомощью, кэш-выплатами и всеми социальными гарантиями.

Сообщить о желании эвакуироваться можно несколькими способами:

  • обратиться на горячую линию ОВА: 0 800 330 951, (091) 481-78-45 или же в Viber, Telegram, Signal, WhatsApp на номер: (093) 011-95-96;
  • написать в чат-бот волонтерской организации Helping to leave;
  • позвонить волонтерской организации Help people: (093) 696-97-88,
  • обратиться за помощью по эвакуации на горячую линию Минреинтеграции: 15-48 или написать в мессенджеры на номер: (096) 078-84-33.

Российские войска в субботу утром, 24 декабря совершили массированный обстрел центра Херсона из Градов. Десять человек погибли, 68 раненых, 18 из которых в тяжелом состоянии.

https://www.youtube.com/watch?v=yjheB3sTmX8
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Эвакуация Херсон Война России против Украины

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