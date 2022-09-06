Украинский суд приговорил агента ГРУ к 12 годам лишения свободы

6 сентября, 10:58
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Злоумышленник пытался завербовать украинского военного (Фото:4711018/pixabay.com)

Злоумышленник пытался завербовать украинского военного (Фото:4711018/pixabay.com)

Украинский суд приговорил к 12 годам лишения свободы агента главного управления генерального штаба РФ (ГРУ).

Об этом во вторник, 6 сентября, сообщили в СБУ.

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Житель Умани Черкасской области был завербованный представителем российской военной разведки во время поездки в РФ в 2018 году.

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В его основные задачи входил сбор разведданных о местах дислокации складов с боеприпасами и режиме их охраны. За это ему обещали вознаграждение в размере $2 тысяч.

Кроме того, злоумышленник пытался привлечь к своей преступной деятельности украинского военнослужащего.

Задержали российского агента во время спецоперации в июле 2021 года при получении им секретной информации об одном из арсеналов на территории региона.

Решением суда он был признан виновным в государственной измене.

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1567042051392389121
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) ГРУ Умань Приговор Российская агентура

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