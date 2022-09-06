Украинский суд приговорил агента ГРУ к 12 годам лишения свободы
Злоумышленник пытался завербовать украинского военного (Фото:4711018/pixabay.com)
Украинский суд приговорил к 12 годам лишения свободы агента главного управления генерального штаба РФ (ГРУ).
Об этом во вторник, 6 сентября, сообщили в СБУ.
Житель Умани Черкасской области был завербованный представителем российской военной разведки во время поездки в РФ в 2018 году.
В его основные задачи входил сбор разведданных о местах дислокации складов с боеприпасами и режиме их охраны. За это ему обещали вознаграждение в размере $2 тысяч.
Кроме того, злоумышленник пытался привлечь к своей преступной деятельности украинского военнослужащего.
Задержали российского агента во время спецоперации в июле 2021 года при получении им секретной информации об одном из арсеналов на территории региона.
Решением суда он был признан виновным в государственной измене.
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