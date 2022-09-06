Украинский суд приговорил агента ГРУ к 12 годам лишения свободы 6 сентября, 10:58 Злоумышленник пытался завербовать украинского военного (Фото:4711018/pixabay.com)

Украинский суд приговорил к 12 годам лишения свободы агента главного управления генерального штаба РФ (ГРУ).

Об этом во вторник, 6 сентября, сообщили в СБУ.

Житель Умани Черкасской области был завербованный представителем российской военной разведки во время поездки в РФ в 2018 году.

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В его основные задачи входил сбор разведданных о местах дислокации складов с боеприпасами и режиме их охраны. За это ему обещали вознаграждение в размере $2 тысяч.

Кроме того, злоумышленник пытался привлечь к своей преступной деятельности украинского военнослужащего.

Задержали российского агента во время спецоперации в июле 2021 года при получении им секретной информации об одном из арсеналов на территории региона.

Решением суда он был признан виновным в государственной измене.

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