Государственная измена. Жителя Луганщины приговорили к 8 годам тюрьмы за передачу в РФ данных об ВСУ 8 июня, 15:35 Цей матеріал також доступний українською Суд (Фото:lviv.media)

Жителя Новодружеска Луганской области приговорили к 8 годам тюрьмы из-за передачи оккупантам данных об украинских войсках.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в Telegram.

Согласно данным правоохранителей, в апреле 2022 года мужчина вступил в преступный сговор с жительницей Рубежного, действовавшей по заданию российских военных.



Видео дня

Осужденный должен был собирать информацию о местонахождении подразделений и военной техники Вооруженных Сил Украины, их численности и маршрутах передвижения на территории города.

Данные он должен был передавать представителям РФ. 24-25 апреля мужчина, находясь в Новодружеске, для ориентирования военнослужащих РФ и НЗФ «ЛНР» осуществил сбор необходимой информации и передал ее жительнице Рубежного.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.