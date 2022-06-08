Государственная измена. Жителя Луганщины приговорили к 8 годам тюрьмы за передачу в РФ данных об ВСУ

8 июня, 15:35
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Суд (Фото:lviv.media)

Суд (Фото:lviv.media)

Жителя Новодружеска Луганской области приговорили к 8 годам тюрьмы из-за передачи оккупантам данных об украинских войсках.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в Telegram.

Согласно данным правоохранителей, в апреле 2022 года мужчина вступил в преступный сговор с жительницей Рубежного, действовавшей по заданию российских военных.

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Осужденный должен был собирать информацию о местонахождении подразделений и военной техники Вооруженных Сил Украины, их численности и маршрутах передвижения на территории города.

Данные он должен был передавать представителям РФ. 24-25 апреля мужчина, находясь в Новодружеске, для ориентирования военнослужащих РФ и НЗФ «ЛНР» осуществил сбор необходимой информации и передал ее жительнице Рубежного.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Государственная измена Война России против Украины

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