Готовил теракты. Жителя Херсонской области приговорили к 15 годам лишения свободы

25 сентября, 09:07
Поделиться:
Жителя Херсонской области, который из ОРДЛО готовил теракты в регионе, приговорили к 15 годам лишения свободы (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Жителя Херсонской области, который из ОРДЛО готовил теракты в регионе, приговорили к 15 годам лишения свободы (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Мужчину, который находился на территории ОРЛО и создал группу для организации терактов, был приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора в Facebook.

Отмечается, что в декабре 2015 года гражданин Украины, находясь во временно не подконтрольном Украине Луганске, создал группу для организации терактов в Херсоне и области.

Видео дня

Читайте также:
СБУ задержала агента РФ, выполнявшего задание по срыву отопительного сезона на юге Украины

Среди знакомых он подыскал исполнителей замысла, которые должны были фотографировать и фиксировать на видео административные объекты, здания правоохранительных органов и пенитенциарных служб Украины. Они также приобрели оружие и боеприпасы. Свой план члены группы не воплотили, поскольку были разоблачены правоохранителями.

Начало срока отбывания наказания осужденному будут исчисляться с даты его задержания и реального исполнения наказания.

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/pfbid0wJXiqWbk38rjyvbNcDJcSGmBQKbyBmJdiQdXSeH5RiZnwZpRqmojxDNN37e6Gx5Yl
https://www.youtube.com/embed/loPWFBjaFFU
Редактор: Дарья Балагурчик

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Теги:   Терроризм Херсонская область Офис генерального прокурора Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X