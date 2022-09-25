Готовил теракты. Жителя Херсонской области приговорили к 15 годам лишения свободы
Жителя Херсонской области, который из ОРДЛО готовил теракты в регионе, приговорили к 15 годам лишения свободы (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)
Мужчину, который находился на территории ОРЛО и создал группу для организации терактов, был приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщил Офис генерального прокурора в Facebook.
Отмечается, что в декабре 2015 года гражданин Украины, находясь во временно не подконтрольном Украине Луганске, создал группу для организации терактов в Херсоне и области.
Среди знакомых он подыскал исполнителей замысла, которые должны были фотографировать и фиксировать на видео административные объекты, здания правоохранительных органов и пенитенциарных служб Украины. Они также приобрели оружие и боеприпасы. Свой план члены группы не воплотили, поскольку были разоблачены правоохранителями.
Начало срока отбывания наказания осужденному будут исчисляться с даты его задержания и реального исполнения наказания.
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