Готовил теракты. Жителя Херсонской области приговорили к 15 годам лишения свободы 25 сентября, 09:07 Жителя Херсонской области, который из ОРДЛО готовил теракты в регионе, приговорили к 15 годам лишения свободы (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Мужчину, который находился на территории ОРЛО и создал группу для организации терактов, был приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора в Facebook.

Отмечается, что в декабре 2015 года гражданин Украины, находясь во временно не подконтрольном Украине Луганске, создал группу для организации терактов в Херсоне и области.

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Среди знакомых он подыскал исполнителей замысла, которые должны были фотографировать и фиксировать на видео административные объекты, здания правоохранительных органов и пенитенциарных служб Украины. Они также приобрели оружие и боеприпасы. Свой план члены группы не воплотили, поскольку были разоблачены правоохранителями.

Начало срока отбывания наказания осужденному будут исчисляться с даты его задержания и реального исполнения наказания.

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