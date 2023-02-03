Жителя Бахмута и Дружковки осудили за передачу РФ информации про огневые позиции ВСУ 3 февраля, 19:33 Осужденные (Фото:Донецкая областная прокуратура)

Два жителя Донецкой области помогали РФ и передавали информацию о позициях украинских военнослужащих в Дружковке и Бахмуте. Они были задержаны и осуждены за несанкционированное распространение информации о расположении подразделений ВСУ.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

«В апреле-мае 2022 года житель Дружковки неоднократно через мессенджер посылал своей проживающей в РФ тете сведения о расположении подразделений ВСУ на территории города», — говорится в сообщении.

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В прокуратуре добавили, что житель Бахмута в июле того же года распространял в пророссийской группе информацию об огневых позициях, а также перемещение по городу танков, грузовиков и другого вооружения украинских защитников.

Мужчин судили за несанкционированное распространение информации о расположении Вооруженных Сил Украины в условиях военного положения. Им назначено наказание в размере 5 лет и 3 месяца и 6 лет лишения свободы. Оба мужчины до приговора суда находились под стражей.

3 февраля президент Украины Владимир Зеленский заверил, что украинские защитники не намерены сдавать Бахмут Донецкой области.