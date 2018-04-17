Жительница Чернигова задержала преступника и удерживала его до приезда полиции

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Как рассказали в полиции, грабитель всячески пытался вырваться из рук женщины
Фото: Сергей Петрикей/Facebook

Как рассказали в полиции, грабитель всячески пытался вырваться из рук женщины

В Чернигове местная жительница сумела задержать преступника, ограбившего на улице девушку.

"Когда Наталья Понуренко увидела мужчину, который бежит с сумкой, а за ним девушка с криками "Помогите! Грабитель", то сначала подумала, что это шутка. Когда грабитель выбросил сумку, а к Наталье оставалось несколько метров, она решила действовать - бросила свои вещи и схватила грабителя", - сообщили в Национальной полиции.

При этом преступник всячески сопротивлялся и пытался вырваться.

"Пытался снять одежду, чтобы мне было неудобно его держать. Разорвал на себе рубашку. Тогда я схватила его за кожаную вставку на поясе брюк. Держала его на вытянутую руку, чтобы не ударил меня локтем, - рассказала Понуренко.

После этого к месту происшествия подошли несколько прохожих, которые подстраховали женщину и вызвали правоохранителей.

В итоге грабителя задержали. Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области сотрудница полиции задержала грабителя, пригласив его на свидание.

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